Madeira assinala 29 novos casos e 93 situações suspeitas

Veja também:

A Madeira registou esta terça-feira 29 casos de Covid-19, dos quais 26 de transmissão local, totalizando agora 315 infeções ativas, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo que há também 93 situações suspeitas em estudo.

Entre os novos casos, conta-se um doente hospitalizado, que foi sinalizado no âmbito do rastreio intra-hospitalar, dois profissionais do serviço público de saúde e um utente proveniente de uma residencial para pessoas idosas do setor privado.

Por outro lado, foram registados três casos positivos importados: um do Reino Unido e dois da Polónia.

A Direção Regional de Saúde informa que esta terça-feira há mais sete recuperações, sendo que o arquipélago totaliza agora 767 casos recuperados.

A Covid-19 já provocou a morte de seis pessoas na Madeira, com idades entre os 80 e os 97 anos.

"São 315 os casos ativos, dos quais 67 são casos importados e 248 são casos de transmissão local", indica a Direção Regional de Saúde, vincando que 38 são não-residentes e 277 residentes.

Em relação ao isolamento dos casos positivos, 30 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 270 em alojamento próprio e 15 encontram-se internadas no Hospital Central do Funchal, uma delas na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19.