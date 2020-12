Há quase 500 surtos ativos de Covid em Portugal, 76 em escolas

Veja também:

Há neste momento quase 500 surtos ativos de Covid-19 em Portugal, revelou esta terça-feira o subdiretor Geral da Saúde.

Rui Portugal, refere que, de acordo com as informações conhecidas, há 489 surtos, dos quais 76 "em ambiente escolar", com a seguinte distribuição: um no Norte, quatro no Centro, 62 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Alentejo e quatro no Algarve.

Os surtos em ambiente escolar abrangem "creches, escolas e instituições do Ensino Superior", detalhou o subdiretor.



Rui Portugal prestou estas contas durante a habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia no país. O subdiretor deixou ainda uma lista de boas recomendações que devem ser observadas para evitar a propagação da doença durante a quadra festiva que se aproxima.

Nesta conferência de imprensa, Rui Portugal referiu-se ainda às regras nos lares de idosos para esta quadra, lembrando que "as regras básicas devem manter-se" e que estas podem divergir consoante o grau de risco do concelho em que o lar está localizado.

"Uns podem receber mais visitas, outros se calhar não podem receber visitas", exemplificou.



Sejam quais forem as regras, as visitas devem ser feitas "com toda a segurança", aconselhou, lembrando que avós e netos, por exemplo, podem estar próximos, recorrendo a "alguma criatividade".