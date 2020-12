Associações de Pais querem afastar do ensino professora condenada por maus-tratos a alunos

“Espero que o Ministério da Educação, que é quem contrata, tenha isso em conta e esta pessoa não poderá dar aulas. De acordo com o que foi divulgado, nem sequer mostrou arrependimento, portanto, não podemos ter uma pessoa dessas com crianças próximas sujeitas a serem vítimas de violência”, afirma o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais.

Para Jorge Ascenção, seja o Ministério da Educação seja uma entidade privada, esta professora não pode voltar a ser contratada para lidar com crianças.

A Renascença já questionou o Ministério da Educação e aguarda uma resposta.

O Tribunal de Santarém condenou, na segunda-feira, uma professora do primeiro ciclo a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por nove crimes de maus tratos a alunos. O caso remonta a 2017, no Centro Escolar de Areias, em Ferreira do Zêzere.



No final de um julgamento que decorreu à porta fechada, o coletivo de juízes do Tribunal de Santarém considerou ter ficado provado que a professora, de 42 anos e residente na Lousã (Coimbra), dava bofetadas e chapadas e agredia com manuais escolares na cabeça e na barriga alunos da turma de segundo ano (de 6 e 7 anos) de que era titular.

A acusação do Ministério Público (MP), que foi quase toda dada como provada, referia igualmente o recurso a gritos e ofensas verbais.