Reino Unido regista 505 mortes, Governo sob pressão para rever tolerância no Natal

O Reino Unido registou 505 mortes, mais do dobro da véspera, e 18.450 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde britânico, que está sob pressão para rever a tolerância das restrições durante o Natal.

Na segunda-feira tinham sido notificadas 232 mortes e 20.263 novos casos, mas nos últimos dias tem sido observado um aumento de infeções e também do número de pacientes hospitalizados, 17.329, de acordo com dados de domingo.

A média diária dos últimos sete dias é de 411 mortes e 19.697 infeções, neste último caso 30% mais do que nos sete dias anteriores.

Sinais de um agravamento da situação epidémica, sobretudo no sudeste de Inglaterra e País de Gales, levaram a uma série de apelos ao Governo britânico para rever as regras definidas para o período do Natal.

Os governos autónomos da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales negociaram no mês passado com o Executivo britânico uma “trégua” para o período de Natal em todo o Reino Unido, permitindo o ajuntamento de até três agregados familiares dentro de casa entre 23 e 27 de dezembro, independente do nível de restrições locais.

Duas das principais revistas médicas do país, o British Medical Journal e o Health Service Journal, publicaram hoje um editorial conjunto, urgindo o governo para repensar a decisão “precipitada”, a qual, segundo eles, "custará muitas vidas".