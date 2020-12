Itália com 846 mortos nas últimas 24 horas, quase o dobro em relação ao dia anterior

Veja também:

Itália registou 846 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, um dos piores dados da pandemia e quase o dobro do dia anterior, e confirmou cerca de 14 mil novas infeções, segundo dados avançados pelo Ministério da Saúde italiano esta terça-feira.

O número de mortes, muito superior às 491 registadas na segunda-feira, deveu-se em grande parte à região de Véneto, que assinalou 165 novos óbitos nas últimas 24 horas.

Itália subiu o saldo total de mortes com o novo coronavírus para 65.857, desde o início da pandemia no país, em meados de fevereiro.

O Governo italiano está a estudar medidas mais restritivas para as datas festivas do Natal e do Fim de Ano, embora o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, tenha descartado um confinamento total como acontece na Alemanha.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.621.397 mortos resultantes de mais de 72,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.