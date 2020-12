Holanda entra em confinamento por cinco semanas, mas com intervalo no Natal

A Holanda iniciou, nesta terça-feira, um segundo confinamento que vai durar até dia 19 de janeiro, mas que será aligeirado no Natal.

Todas as escolas e lojas estão fechadas durante, pelo menos, cinco semanas, bem como todos os locais públicos, incluindo creches, academias, museus, zoológicos, cinemas, cabeleireiros e salões de beleza. As escolas começam a abrir um dia antes.

Supermercados, bancos e farmácias poderão permanecer abertos.

"A Holanda está a fechar", afirmou o primeiro-ministro numa comunicação ao país, enquanto, do lado de fora do seu escritório, em Haia, manifestantes batiam tachos e panelas em protesto contra as medidas.

“Percebemos a gravidade de nossas decisões, pouco antes do Natal”, disse Mark Rutte na segunda-feira.

As medidas, detalhadas num raro discurso direto na televisão, incluem limitar as reuniões a não mais que duas pessoas, incluindo em casa. No Natal, serão permitidos três visitantes adultos em cada casa.