Covid-19. Vacina para a Europa pode ser aprovada na próxima semana

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deve emitir um veredicto positivo sobre a primeira vacina Covid-19 em 23 de dezembro, anunciou fonte do governo alemão à agência Reuters nesta terça-feira. A reunião foi, entretanto, antecipada para a próxima segunda-feira, dia 21.

A Alemanha, juntamente com outros países da União Europeia, está a pressionar a Agência Europeia do Medicamento para aprovar a vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 o quanto antes.



Também nesta terça-feira, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, afirmou esperar que a aprovação da União Europeia para a vacina esteja em vigor antes do Natal, abrindo caminho para a inoculação antes do final do ano.

Jens Spahn “está otimista de que uma vacina #corona possa ser aprovada em 23 de dezembro. Também defendeu que não haverá aprovação de emergência, o que é importante em termos de confiança”, lê-se numa publicação no Twitter.