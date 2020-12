Chefe de diplomacia da UE pede a Santos Silva que o represente em visita a Moçambique

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, revelou esta terça-feira que pediu ao ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que se desloque a Moçambique como seu enviado, para abordar com as autoridades locais a situação de violência e deslocações forçadas em Cabo Delgado. “Pedi ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que assumirá a presidência [do Conselho da UE] dentro em breve, que se desloque à região como meu enviado pessoal, já que eu não posso ir por questões de agenda", informou Borrell durante um debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre a crise humanitária e de segurança no norte de Moçambique. Borrell pediu ainda a Santos Silva, "como colega do Conselho, que dedique especial atenção durante a sua presidência ao que ocorre neste país, que de resto Portugal conhece muito bem”. Portugal assume a presidência rotativa da União Europeia a 1 de janeiro de 2021.

Durante o debate, e perante as críticas de eurodeputados à alegada inação da União Europeia em Moçambique, Borrell, além de lembrar os apoios financeiros já prestados - 37 milhões de euros em ajuda humanitária só este ano, apontou -, garantiu ainda que há uma equipa de especialistas em segurança pronta desde novembro a deslocar-se a Moçambique, mas que continua a aguardar “luz verde do Governo moçambicano”. “Nós fizemos a nossa parte. Temos estado em contacto com o Governo moçambicano e os nossos especialistas estão dispostos e prontos a deslocar-se, apenas precisamos que nos autorizem”, disse o Alto-Representante da UE para a Política Externa. Após a intervenção inicial de Borrell, na qual este admitiu que não pode dar conta de “muitos elementos positivos” sobre os desenvolvimentos em Moçambique, pois, admitiu, a situação continua a deteriorar-se, tomaram a palavra vários eurodeputados portugueses, com o líder da delegação do PSD, Paulo Rangel, a ser particularmente crítico da atuação da UE e do chefe da diplomacia europeia em particular. “Senhor Alto-Representante, a sua declaração aqui é a prova provada daquilo que já sabíamos: o Serviço Europeu de Ação Externa não está à altura da crise humanitária de Moçambique. Vossa excelência não tem tempo para ir a Moçambique […] A UE está a falhar, e a responsabilidade em primeiro lugar é sua. Tenho a certeza de a presidência portuguesa fará o seu papel, mas a UE não pode votar Moçambique ao ostracismo, como está a fazer desde que vossa excelência ocupou este cargo”, acusou, recordando que esta crise já se arrasta há três anos. Ao tomar de novo a palavra no final do debate depois das intervenções dos eurodeputados, Borrell insistiu que a UE “faz o que pode”, até porque o seu orçamento “não se multiplica” à imagem das necessidades a nível global, apontou que a situação em Moçambique é muito complexa, e vai muito além do alastrar do terrorismo islamita vindo do norte, da Somália, pois tem nas suas raízes também problemas profundos relacionados com governação, e justificou a decisão de pedir a Santos Silva que o represente, considerando-a lógica e apropriada.