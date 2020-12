“Assassino do Twitter” condenado à morte no Japão

Um assassino em série, que matou nove pessoas depois de as contactar através da rede social Twitter, foi esta terça-feira condenado à pena de morte, no Japão.



Conhecido como o “assassino do Twitter”, Takahiro Shiraishi foi detido em 2017, depois de partes de corpos humanos terem sido encontrados no seu apartamento.

O homem, de 30 anos, confessou em tribunal ter morto e desmembrado as suas vítimas. A maioria eram mulheres jovens que conheceu no Twitter.

Através daquela rede social, Takahiro Shiraishi atraía pessoas com tendências suicidas ao seu apartamento, dizendo que podia ajudá-las a morrer.

Em alguns casos, chegou a fazer a promessa de pactos suicidas com as mulheres.

Foi agora condenado por matar por estrangulamento e desmembrar oito mulheres e um homem, entre agosto e outubro de 2017.

As vítimas do “assassino do Twitter”, que morava numa cidade nos arredores de Tóquio, tinham entre os 15 de 26 anos de idade.

Os advogados de Takahiro Shiraishi tentaram, sem sucesso, evitar a pena de morte. Alegaram que o arguido devia ser condenado por “assassinato com consentimento”, porque as vítimas aceitaram ser mortas.

O caso provocou um grande debate no Japão sobre a forma os perigos das redes sociais e a forma como o suicídio é discutido na internet.

O Governo japonês admitiu, na altura, introduzir novas leis e o Twitter mudou as suas regras, sublinhando que os utilizadores não devem “promover ou encorajar o suicídio ou autoflagelação”.

Nota: Se está em sofrimento pode ligar para a Linha SOS Voz Amiga (diariamente entre as 16h00 e as 24h00), pelos números 213 544 545, 912 802 669 e 963 524 660.