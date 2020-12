Voleibol. Benfica eliminado na Europa

O Benfica perde 3-1 contra o Halkbank e é eliminado nos oitavos-de-final da Challenge Cup em voleibol.

Os encarnados perderam na Turquia, apesar de terem conquistado o primeiro set, com os seguintes parciais: 21-25, 25-15, 25-18 e 25-21.

Portugal deixa de ter equipas nas nas competições europeias masculinas, depois de o Sporting também já ter sido eliminado na semana passada.

No fim de semana, a equipa da Luz volta às competições internas com dupla jornada no campeonato: VC Viana (sábado) e Esmoriz (domingo).