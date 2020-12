Tiago Martins em Alvalade para "fazer as pazes" com o Sporting

Tiago Martins foi nomeado para arbitrar o jogo entre Sporting e Mafra, desta terça-feira, depois de ter sido alvo de muita contestação enquanto videoárbitro do jogo entre Sporting e FC Porto. O regresso a Alvalade num jogo de menor dificuldade é oportunidade para as duas partes "fazerem as pazes", acredita o videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira.

"É uma gestão normal. Tiago Martins foi contestado no Sporting-FC Porto e agora regressa a Alvalade num jogo supostamente simples, porque o Sporting-Mafra não é um jogo de dificuldade acrescida. É uma gestão inteligente, nomeia um árbitro que foi contestado num jogo grande, para um mais fácil da equipa contestatária para fazer as pazes, digamos assim", explica.

Luís Godinho também volta aos relvados no Sporting de Braga-Estoril de quinta-feira, depois de muita contestação do Sporting na sequência do jogo em Famalicão.

Paulo Pereira explica que o Conselho de Arbitragem está a fazer a "gestão do seu plantel", aproveitando para voltar a colocar em ação um dos seus melhores árbitros.

"O Conselho de Arbitragem faz o que os clubes fazem, que é uma gestão de plantel. O Luís Godinho tinha de regressar e esta é uma boa oportunidade. O Tiago Martins e o Luís Godinho são dois árbitros de qualidade, independentemente dos erros que cometem. São dois garantes de qualidade para o CA. Se olharmos para os 21 árbitros do painel, identificamos oito a 10 árbitros que se destacam e eles estão nesse lote", explica