Pepa reconhece que é "muito pouco provável ganhar dois jogos ao FC Porto"

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, quer ganhar ao FC Porto para chegar à "final four" da Taça da Liga, mas reconhece que é muito difícil conseguir bater os dragões duas vezes, depois de o ter feito, em casa, para o campeonato.

"Cada jogo tem a sua estratégia. Ganhar em tão pouco espaço de tempo dois jogos ao FC Porto é muito pouco provável de acontecer. Deu-nos tanto, tanto trabalho chegar aqui. À quarta jornada tínhamos um ponto, mas conseguimos. Se conseguimos, não vamos passear. Vamos com o objetivo claro de passar às meias em 90 minutos", diz, em conferência de imprensa.

O Paços de Ferreira marcou três ao FC Porto, que manteve a baliza limpa em cinco dos seis jogos na Liga dos Campeões, um registo que Pepa destaca.

"Muito dificilmente havia remates à baliza. Isso tem acontecido muito por mérito das outras equipas que defrontam o FC Porto, que tem algumas arestas para ajustar defensivamente. Mas, nas competições europeias, são das melhores defesas", diz.

Pepa destaca o cansaço emocional da sua equipa, que fará o sexto jogo em 20 dias-

"Faremos o sexto jogo em 20 dias, o FC Porto vai para o oitavo em 21 dias, o desgasto emocional é tremendo, não só em termos do desgaste fisiológico. O stress emocional do jogo, a viagem para Lisboa, a preparação do jogo, a análise, mesmo quem não joga está cansado no dia seguinte. É a adrenalina e o stress competitivo. O jogo com o Sporting foi um aviso, não só em termos físicos, mas em termos emocionais", explica.

Sobre o onze inicial e confrontado com o cansaço de alguns jogadores, Pepa garante que jogará "o melhor onze", que dará uma "resposta cabal": "Com um plantel que temos opções, a resposta vai ser muito cabal e capaz. O onze será o nosso melhor onze".

Barulho no banco "é natural"

Pepa foi confrontado com as críticas do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, ao FC Porto, que acusou de criar demasiado barulho no banco de suplentes durante o jogo e condicionar a arbitragem.

O técnico do Paços de Ferreira diz que se tratam de situações normais do futebol, fruto da paixão dos treinadores e não vê qualquer problema na situação.

"O estranho era que não acontecesse, da nossa parte também. Dentro do respeito normal, vejo com muita naturalidade. O Sérgio é um treinador de paixão e de emoção. Não comento palavras dos outros, mas isto é a emoção e a paixão. É um jogo de futebol, mau era que não sentissemos isso. Sinto nos treinos, nas peladas, a jogar Monopólio. É igual. É paixão no que fazemos", atira.

O FC Porto recebe o Paços de Ferreira na quinta-feira, às 18h45, jogo com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.