Na opinião do presidente do Mafra, José Cristo, o Sporting “é o clube que está a jogar melhor em Portugal e tem jogadores e treinador com bastante ambição”, mas os elogios não conseguem esconder o desejo de causa surpresa porque “o Mafra não vai a Alvalade para passear, mas sim para tentar ganhar o jogo”.

Com o novo formato da Taça da Liga, o Mafra garantiu a presença nos quartos de final por ocupar uma das duas primeiras posições da II Liga, no final do mês de novembro. Uma vitória em Alvalade permite uma presença inédita na Final Four, marcada para janeiro em Leiria.

Em entrevista a Bola Branca, José Cristo revela que os jogadores do Mafra estão “entusiasmados com a visita ao estádio de Alvalade”, para um jogo “que pode servir de montra para uma possível transferência”.

O Clube Desportivo de Mafra ocupa, neste momento, o quarto lugar da II Liga, mas o presidente José Cristo opta por um discurso defensivo, lembrando que o objetivo principal passa por “assegurar a manutenção”.

O Sporting-Mafra está marcado para esta terça-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.