Matheus Magalhães, do Sporting de Braga, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de novembro da I Liga.

O guarda-redes da equipa minhota recebeu 19% dos votos de todos os treinadores do primeiro escalão e superou a concorrência de Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, com 18%, e Daniel Guimarães, do Nacional, com 13% dos votos.

Durante o período em questão, o guarda-redes brasileiro atuou em três partidas, tendo sofrido apenas dois golos.