Filipe Cândido. “Satisfeito com exibição, triste com resultado”

O treinador do Mafra ficou “satisfeito com a exibição e triste com o resultado final” na partida contra o Sporting para a Taça da Liga.

“Na primeira parte conseguimos controlar o adversário dando a iniciativa de jogo ao Sporting, que procurou os espaços, como tem feito noutros jogos. A nossa equipa foi rigorosa no aspeto defensivo e tentámos procurar criar perigo, mas não conseguimos”, referiu Filipe Cândido.

O técnico reconhece que um dos objetivos era “enervar o Sporting e tivemos algumas ocasiões na segunda, pelo que fica um amargo sabor por dois erros individuais terem ditado o resultado”.

“Os jogadores mereceram estar neste palco”, acrescenta Filipe Cândido.

O Sporting venceu o Mafra por 2-0, com golos de Sporar e Tabata, e está na “final four” da Taça da Liga.