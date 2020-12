Real Madrid ganha partida antecipada

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao, por 3-1, em partida antecipada da jornada 19 da liga espanhola.

Os golos dos merengues foram apontados por Kroos e Benzema (2).

Os bascos ainda empataram por Ander Capa, numa altura em que já estavam reduzidos a 10, por expulsão de Rúben Garcia.

Com este triunfo, o Real Madrid sobe a segundo lugar, com 26 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid (mas menos dois jogos) e Real Sociedad. Já o Athletic Bilbao está na 13.ª posição, com 14 pontos.