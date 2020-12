Mourinho vai “tentar ganhar” ao Liverpool

O treinador do Tottenham, José Mourinho, diz que a sua equipa vai “tentar ganhar o jogo” contra o Liverpool.

“Vamos lá para tentar ganhar o jogo, é a forma como pensamos esta época. Não se trata de estar no topo da tabela ou não, é apenas sobre irmos lá e tentar ganhar”, referiu Mourinho.

O técnico dos Spurs acrescenta: “Se não ganharmos e a responsabilidade for do Liverpool, ótimo”.

Mourinho desvalorizou a série de lesões dos reds, mas deixou uma palavra sobre um jogador em particular: “O Van Dijk está lesionado e é um grande jogador, com certeza. Mas deem-me a lista de lesionados do Liverpool e comparem essa lista de lesões com o que é a melhor equipa do Liverpool”.

Tottenham e Liverpool lideram a Premier League com 25 pontos. Encontram-se, para a jornada 13, esta quarta-feira, a partir das 20h00.