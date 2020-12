“Máquina de resultados”. Klopp elogia Mourinho

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, diz estar impressionado com o trabalho de José Mourinho, esta época, no Tottenham. “Tornou-os numa máquina de resultados”.

“Ele [José Mourinho] mostrou dotes de recuperação – se não foi uma recuperação, não sei o que foi. Muito, muito impressionante o que ele fez agora no Tottenham. A forma como eles jogam é muito boa. Ele tornou-os numa máquina de resultados”, refere.

Klopp acrescenta que o Tottenham tem “resultados, boas exibições. Se não estão no seu melhor, vencem na mesma”.

O Liverpool e o Tottenham defrontam-se, esta quarta-feira, em partida da jornada 13 da Premier League. Nesta altura, os dois clubes somam 25 pontos e lideram o campeonato inglês, com mais um ponto que o Leicester.