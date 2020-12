Feyenoord anuncia treinador para a próxima temporada

O Feyenoord anunciou Arne Slot como o novo treinador da equipa a partir da próxima temporada, com um contrato válido por três temporadas, até junho de 2024.

Slot, que deixou o AZ Alkmaar esta época, vai ser o substituto do icónico treinador holandês Dick Advocaat, aue anunciou que irá terminar a carreira no final da temporada.

"Gostei de trabalhar no AZ durante três anos e meio e estou grato ao clube e aos jogadores pelo desenvolvimento que tenho passado como treinador. Este passo para o Feyenoord é um próximo passo muito bom na minha carreira. Quando um clube importante como o Feyenoord me quis, fiquei honrado e orgulhoso por poder dar este passo",

O treinador de 42 anos chamou à atenção no ano passado, quando na sua primeira época como treinador lutava pelo título com o Ajax até ao cancelamento do campeonato devido à covid-19. À 25ª jornada, o Ajax e AZ lideravam com os mesmos 56 pontos e não foi decretado nenhum campeão.