Com 5G, "Anacom demonstrou mais uma vez o mau serviço que tem prestado ao país", diz NOS

A NOS considerou esta terça-feira que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) demonstrou "mais uma vez o mau serviço que tem prestado ao país", referindo-se à audição do regulador no parlamento sobre o 5G (quinta geração). "A Anacom demonstrou hoje, mais uma vez, o mau serviço que tem prestado ao país", disse fonte oficial da operadora de telecomunicações. "Contra tantas vozes diferentes como as de operadores, Governo, associações empresariais, antigos administradores da Anacom, consultores e os próprios partidos políticos, a Anacom insiste numa razão e numa verdade só suas, como se vivesse numa bolha própria à margem da realidade", prosseguiu a mesma fonte, salientando ter sido "evidente o desconforto vindo de algumas perguntas de vários quadrantes políticos e a falta de resposta cabal às mesmas". O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, "parece não saber, em desrespeito pela dignidade do cargo que exerce, que ser independente não é viver à margem da verdade e dos factos, violentando a realidade", prosseguiu a NOS. "Ser independente não é viver à margem do país, das suas opções políticas e económicas, [...] não é viver à margem da lei nacional ou europeia", por isso, "resta-nos a satisfação de ser cada vez mais evidente para todos que a Anacom continua, em prejuízo claro do futuro do país, orgulhosamente só a defender o indefensável", concluiu. João Cadete de Matos foi hoje ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição sobre o regulamento do leilão do 5G, a requerimento do CDS-PP.

O presidente da Anacom considerou hoje que condições do processo do leilão do 5G "estão perfeitamente articuladas com as regras europeias" e que que, relativamente aos objetivos estratégicos traçados pelo Governo, na Resolução do Conselho de Ministros (RCM) de fevereiro, estes "foram tidos em consideração na decisão final do regulamento e que está a ser levado à prática". Além disso, Cadete de Matos afirmou que a Dense Air, que tem sido contestada pelos operadores, tem "cumprido as obrigações a que está sujeita". Na audição, que decorreu até ao início da tarde, salientou que os "preços das comunicações eletrónicas [em Portugal] estão na quinta posição entre os preços mais elevados na União Europeia". "Acreditamos que a concorrência [no 5G] pode ter um papel fundamental", sublinhou João Cadete de Matos, referindo que "os novos entrantes de mercado vão ter de se distinguir, vão ter de captar clientes, ter preços mais competitivos e tendo ofertas que vão ao encontro" das necessidades dos consumidores. Aliás, "esse é o tema de toda a litigância, quando nós ouvimos os operadores, litigância atrás de litigância, resume-se apenas a uma atitude anticoncorrencial", acusou.