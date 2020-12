A saúde mental dos portugueses em tempo de pandemia

Depois de todos estes meses de confinamentos e sucessivas novas regras de isolamento, que respostas deu a sociedade e que balanço podemos fazer? Os convidados são o antigo ministro da Educação Eduardo Marçal Grilo e a diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade de Saúde do Baixo Alentejo, Ana Matos Pires.

O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com moderação do jornalista José Pedro Frazão, para debater os grande temas da atualidade. Para ouvir às terças às 23h15 na edição da noite ou sempre que queira em podcast.