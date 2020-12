Vertonghen: "Tenho 99% de certeza que vou terminar a carreira no Benfica"

O defesa-central Jan Vertonghen acredita que vai terminar a carreira no Benfica. Em entrevista ao podcast belga "Sporza", o experiente jogador mostra-se muito feliz com a mudança para Lisboa.

A chamada do Benfica e o interesse num contrato de três anos convenceram o central.



"Estava a bordo de um barco em Amesterdão quando o meu treinador ligou com o interesse do Benfica. Tive uma boa sensação de imediato. O Benfica queria dar-me, na minha idade e depois de uma época inferior, um contrato de três anos. Achei que era uma prova de confiança e reconhecimento. Um contrato de três anos colocou-me à vontade e queria estabilidade", diz, antes de deixar elogios às condições de trabalho e dimensão do clube.

"O Benfica é um grande clube com um belo estádio, uma história rica e uma boa academia, o Ajax de Portugal. Esta é a melhor coisa que me poderia acontecer: contrato de três anos com um clube que tem ambições na Europa e numa bela cidade. Joguei no Tottenham por oito anos, mas não ganhei muitos prêmios. Aqui jogo pelos prêmios."

Vertonghen admite que recebeu propostas da Bélgica e Holanda, mas preferiu o sul da Europa: "Recebemos telefonemas de clubes holandeses e belgas. Não há nada de mal nos clubes belgas, especialmente quando olhamos para o Club Brugge e para o potencial do Anderlecht, mas eu realmente queria ir para o sul".