Proposta do Benfica por Veríssimo "era um insulto", diz novo presidente do Santos

Andrés Rueda, novo presidente do Santos, concorda com a decisão do Conselho Deliberativo do clube ter recusado a proposta do Benfica pelo central Lucas Veríssimo.

Em declarações à Rádio Omega, do Brasil, o novo responsável pelo clube classifica a proposta como "um insulto para o Santos", e acusa o Benfica de se tentar aproveitar da situação financeira do clube.

"Pelo que vimos, estas propostas que foram apresentadas pelo Benfica e foram reucusada eram na nossa opinião um insulto ao Santos. Faço uma oferta por um jogador e digo que pago daqui a cinco ou seis anos é querer aproveitar uma situação que infelizmente o clube expôs ao mundo. Nós não vamos fazer isso. Roupas sujas são lavadas em casa. A situação financeira é interna, é dos sócios, não do mundo. Caso contrário, você sempre estará em desvantagem “, disse.