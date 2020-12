Benfica. Jesus promete alterações no 11

O treinador do Benfica confirma que vai fazer várias alterações na partida da Taça da Liga contra o V. Guimarães.

“Nós vamos exatamente fazer o que temos feito. Vamos tentar perceber como os atletas estão em função do jogo com o Vilafranquense. Vamos mexer nos jogadores que derem sinais de perigo de lesão e outros não tanto, mas normalmente dentro daquelas três, quatro ou cinco alterações que devemos fazer, vamos fazer”, refere Jorge Jesus.

O técnico acrescenta que a sua equipa está a melhorar. “Jogo a jogo, semana a semana, o Benfica vai ficar mais forte”.

“Cada vez os processos estão a ser assimilados com mais facilidade. Não é fácil a nossa fórmula de passar as nossas ideias em pouco tempo elas serem assimiladas pelos atletas. Cada vez as coisas estão a ser mais fáceis”, refere.

Quanto ao adversário, Jesus espera “um jogo difícil”. "O V. Guimarães vem de uma derrota na Taça de Portugal onde há sempre surpresas toca a todos. Isso não quer dizer que a equipa esteja a passar um mau momento, o V. Guimarães disputa essa classificação, os cinco primeiros. Portanto, isso é um sinal evidente da qualidade individual e coletiva da sua equipa”.

O Benfica é a equipa com mais Taças da Liga conquistadas. Jorge Jesus considera que a prova “tem evoluído mais”, mas sugere “dar um passo em frente”.

“O que pode acrescentar mais ao vencedor. Alguma coisa sem ser o título. É um caso a ser pensado. Ou financeiramente ou ser diretamente apurado para a Liga Europa. Era importante valorizar mais esta competição", concluiu.

A partida da Taça da Liga contra o V. Guimarães está marcada para esta quarta-feira a partir das 21h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.