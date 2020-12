Menos fiéis na igreja, mas mais online. O que conseguiu fazer a Igreja para contornar a Covid

A Igreja já tinha feito algum caminho no mundo da tecnologia com, por exemplo, transmissões online do Santuário de Fátima ou boletins da paróquia enviados por email.

No entanto, a Covid-19 veio acelerar este processo. Na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica, Lisboa, há vários exemplos de iniciativas que conseguiram compensar em parte a falta de fiéis dentro da igreja, devido às limitações impostas pela Direção-Geral da Saúde.

Com a chegada da pandemia, esta paróquia passou a ter missas diárias transmitidas através do site, do facebook e do seu canal Youtube, transmite o terço e até uma procissão. Numa colaboração com o jornal "Voz da Verdade", o pároco de Nossa Senhora do Amparo faz também um podcast com experiências de vida e testemunhos de fé. “Leigos que Contam” é como se chama este programa quinzenal que pode ouvir no Spotify ou noutras habituais plataformas de podcast.

Na hora hora de pedir um contributo aos fiéis, a tecnologia também dá uma ajuda. O Patriarcado de Lisboa criou uma página para, à falta de ofertório duranta a missa, os fiéis poderem fazer uma oferta. Basta escolher a paróquia que quer beneficiar e o dinheiro pode ser enviado por transferência bancária, Multibanco ou Mb Way.

Na paróquia de Nossa Senhora do Amparo, foi dado mais um passo e criou-se um QR Code que leva diretamente para página de ofertas a esta paróquia.