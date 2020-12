​Taça por enquanto meio cheia

Neste momento, de um total de 16 equipas, o número de apuradas chegou apenas a nove: seis são da primeira Liga, duas da segunda Liga, e apenas uma, o Fafe, do campeonato de Portugal.



Nesta segunda-feira haverá mais três apuramentos, com o Sporting de Braga na luta por essa qualificação no Montijo, ficando os restantes para o próximo dia 23, quarta-feira.

O maior destaque incide, naturalmente, na qualificação de Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, sem retirar mérito à vitória do Santa Clara em Guimarães, onde deixou pelo caminho uma equipa com história na Taça, e do Estoril Praia, também vencedor de outro clube prestigiado, o Boavista.

Em relação aos três grandes, três histórias diferentes: O Sporting teve pela frente o mais forte dos adversários, o Paços de Ferreira, frente ao qual realizou uma das suas melhores exibições da temporada, ganhando com justiça e com muito brilho, mesmo sem poder dispor daquele que tem sido considerado como o jogador melhor da época em curso.

O Futebol Clube do Porto repetiu, com apenas uma semana de intervalo, o confronto com o Tondela. Voltou a vencer, outra vez pela margem mínima, e de novo sem ter realizado uma exibição de grande qualidade. No entanto, é justa qualificação dos dragões para os oitavos.

O Benfica conseguiu um resultado amplo frente a um adversário do escalão secundário, tendo para isso contribuído a intensidade que colocou no seu jogo a partir do primeiro minuto do desafio. Uma vitória demasiado fácil, cujos números não permitem tirar conclusões muito assertivas em relação àquilo que poderá vir a ser a produção futura da equipa.