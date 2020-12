"Sem falta de chá". Mosteiro de S. Vicente de Fora assinala Dia Internacional do Chá

Visitas "sem falta de chá" é o tema desta iniciativa organizada pelo Mosteiro de S. Vicente de Fora, onde se encontra o Patriarcado de Lisboa.

O propósito é assinalar o Dia Internacional do Chá, que se comemora precisamente esta terça-feira, 15 de Dezembro.

Assim, até ao próximo domingo, 20 de Dezembro, o Mosteiro vai oferecer um "chá quente e uma pequena surpresa" a todos os visitantes ao longo desta semana.

O chá será servido no final de cada visita, "com o aroma que o visitante mais desejar (dentro dos que existirem disponíveis)".

Para fazer uma visita “Sem falta de chá” não é necessário efetuar marcação.

Esta iniciativa será também "uma forma de homenagear D. Catarina de Bragança, que se encontra sepultada neste Mosteiro de S. Vicente de Fora e que foi uma figura fulcral para o destaque que o chá ganhou em Inglaterra".

Originário da China, o chá foi introduzido na Europa no século XVI pelos portugueses. Os ingleses só passaram a conhecer o chá depois do casamento de D. Catarina com o Rei D. Carlos II, em 1662.