Zaidu sofreu uma contusão na perna esquerda

Zaidu está a contas com uma contusão na perna esquerda, depois de ter saído lesionado do jogo contra o Tondela, no domingo, para a Taça de Portugal.

O FC Porto voltou aos treinos poucas horas depois da vitória contra os tondelenses e preparam já o jogo de quarta-feira contra o Paços de Ferreira, no Estádio do Dragão, para a Taça da Liga.

Zaidu (tratamento a contusão na perna esquerda), Pepe (treino integrado condicionado), Marcano (treino condicionado) e Mbaye (ginásio) são os quatro nomes presentes no boletim clínico azul e branco.

Sérgio Conceição orienta novo treino na terça-feira, às 10h30. Às 12h00, o treinador faz a conferência de imprensa da partida.