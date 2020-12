Nedved: "Temos de enfrentar o FC Porto como fizemos com o Barcelona"

Pavel Nedved, figura e vice-presidente da Juventus, afirma que a equipa não pode vacilar contra o FC Porto, no duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões e recorda a eliminação da última época contra a Juventus.

"Podemos ser favoritos, mas é preciso de chegar a esses jogos em grande forma. Temos de enfrentar o FC Porto como fizemos com o Barcelona, no Camp Nou, com as nossas ideias", afirmou, em declarações aos meios do clube.

O dirigente do clube de Turim recorda que a Juventus foi eliminada na temporada passada pelo Lyon, apesar do favoritismo da formação italiana.

"Nesta fase da Champions há muito equilíbrio, todos os adversários são fortes e vimos isso no ano passado, quando fomos eliminados pelo Lyon", atira.