FC Porto espera que "Cristiano Ronaldo não esteja no seu melhor"

Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, acredita que os dragões podem eliminar a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, refere que nenhum adversário seria fácil nesta fase da prova, e espera que Cristiano Ronaldo, figura da Juventus, "não esteja no seu melhor" nos jogos contra os portistas.

Em declarações após o sorteio, o dirigente dos portistas analisou o sorteio e coloca esperança na equipa treinada por Sérgio Conceição.

"Nesta fase, qualquer adversário seria muito complicado. Calhou a Juventus, é um adversário que nos temos de focar quando chegar a eliminatória. É uma das melhores equipas do mundo, mas estamos preparados. Sou otimista por natureza, para mim o Porto está a cima de qualquer equipa. O treinador e os jogadores vão trabalhar com o seu compromisso e pela forma como trabalham nesta competição. Não temos medo ou receio, estamos confiantes", diz.

Baía recorda dois antigos jogadores do FC Porto que se vão reencontrar com o clube, Alex Sandro e Danilo, jogadores que considera que "deixaram muitas saudades e foram importantes na história do clube", e fala sobre o duelo com Cristiano Ronaldo.

"Vem o melhor jogador português de todos os tempos, esperamos que não esteja no seu melhor nesse momento e não pratique a sua qualidade. É um dos melhores de todos os tempos, um orgulho nacional, mas será um adversário. Por muito respeito que tenhamos, naquele momento só nos focamos em fazer a nossa tarefa e ajudar o Porto a vencer", atira.

O antigo guarda-redes e atual vice-presidente do FC Porto recorda que os dragões são a equipa que mais representa Portugal nas provas europeias para lançar um duelo de favoritismo repartido.

"Somos muito experientes nesta competição, muito focados e agressivos no bom sentido. É a imagem, a cultura e o ADN do clube. Tudo isto faz com que sejamos a equipa mais representativa de Portugal na Europa. Só em participações, sozinhos temos mais do que os nossos principais dois rivais juntos. Está na equipa e nos jogadores. Acreditamos em tudo, não damos o jogo por perdido e vamos entrar com confiança que é possível estar nos quartos de final", diz.