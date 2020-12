Champions. FC Porto nunca venceu a Juventus na sua história

O FC Porto nunca conseguiu vencer a Juventus na sua história, num total de cinco jogos disputados entre os dois clubes.

O primeiro duelo entre os dois clubes foi numa final europeia, na Taça das Taças de 1983/84, jogo que a Juventus venceu por 2-1, com golos de Vignola e Boniek, e António Sousa do lado do FC Porto. Foi a primeira final europeia da história dos dragões, que eram treinados por António Morais.

As duas equipas apenas se voltaram a encontrar já na Liga dos Campeões, na fase de grupos da temporada 2001/2002, quando o FC Porto era treinado por Octávio Machado. Foi aqui que os dragões conseguiram o seu melhor resultado contra a Juventus, no Estádio das Antas, com um empate sem golos. Em Turim, Del Piero, Montero e Trezeguet marcaram os golos da Juventus, que venceu por 3-1.

Reencontro recente, expulsão de Telles na memória

O FC Porto mediu forças com a Juventus novamente em 2016/17, com Nuno Espírito Santo no comando técnico, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os dragões perderam a primeira mão da eliminatória em casa, no Estádio do Dragão, por 2-0, num jogo em que o FC Porto jogou com dez unidades durante grande parte do jogo, após a expulsão de Alex Telles aos 27 minutos de jogo. Dani Alves e Pjaca marcaram os golos. Na segunda mão, a Juventus venceu por 1-0, com golo de Dybala, eliminando o Porto.

A "Vecchia Signora" viria a chegar até à final, que perdeu para o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que hoje representa a Juventus.