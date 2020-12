Sobe para 36 total de infetados em surtos de Covid-19 no Hospital das Caldas da Rainha

Veja também:

O Hospital das Caldas da Rainha registava esta segunda-feira um total de 36 infetados com Covid-19, no âmbito de dois surtos que têm associadas três mortes de doentes com pluripatologias, informou o Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

Dos dois surtos detetados na semana passada, no Hospital das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, o mais recente é aquele que resultou num maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus, registando-se hoje 22 doentes infetados (mais seis do que na sexta-feira) e quatro profissionais.

No âmbito deste surto há ainda a registar dois óbitos, “um [de um doente] com 78 anos e outro com 86 anos, ambos com pluripatologias”, informou o Conselho de Administração (CA) do CHO numa resposta às questões colocadas pela agência Lusa.

Em relação ao primeiro surto, detetado na segunda-feira, o número de infetados aumentou de quatro doentes e três profissionais, registados na sexta-feira, para seis doentes e quatro profissionais com resultados positivos no teste à Covid-19.

Ainda relacionado com primeiro surto há registar um óbito, de “um doente com 85 anos e com comorbilidades”, explicou o CA.

Dois outros doentes já tiveram alta para o domicílio.