Depois de a Covid matar. As histórias dos que perderam os que mais amam

Nos primeiros contactos, por teleconsulta, João passava 50 minutos a chorar. As sessões podiam parecer um trabalho infrutífero, mas não. Começava ali o sedimentar de um apoio fundamental. “Ficava a saber que tinha alguém para o escutar de forma genuína”, sublinha Carqueja.

Recordando a forma como João reagiu ao telefonema do hospital em que seria feito o anúncio do falecimento, o clínico explica-o: “O processo de negação é um mecanismo de defesa muito antigo. É um amortecedor. O impacto é tão grande. Era algo que não queria ouvir, mas que já suspeitava. Era uma violência do ponto de vista emocional, porque tinha medo que fosse o que ele sabia que era. Teve esta sorte de não ser tratado por João, mas por José”.

A última vez que João viu Áurea, no dia 25 de março, ela ficou internada no hospital após os dois terem feito testes positivos. Foi tudo tão rápido e, poucos dias depois, nem sequer a podia ir reconhecer ou despedir-se. Ele fala dessa parte da história de forma desarmante. “Mesmo que tivesse possibilidade de ir ao funeral não sei se tinha coragem. Não queria imaginá-la dentro do caixão, não queria mesmo. Não queria ter essa imagem, é muito duro”.

Andando 300 quilómetros para sul, mesmo em frente do cemitério do Alto de São João, em Lisboa, o padre Carlos Azevedo conta como já assistiu a muitas destas histórias nos últimos meses de sacerdócio. A pandemia deu uma volta de 180 graus à forma como as famílias podem fazer o luto dos que amam.