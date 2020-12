Covid-19 em Portugal: Mais 90 mortes e 2.194 casos, o número mais baixo em quase dois meses

Nos hospitais há mais 97 pessoas internadas em enfermaria com o novo coronavírus, num total de 3.254 pacientes.

Setenta por cento das mortes (63) verificadas nas últimas 24 horas foram pessoas com mais de 80 anos.

O maior aumento de novos casos foi registado na faixa etária entre os 30 e 39 anos, com um 323 infeções no espaço de um dia.

Trata-se do número mais baixo de novos casos de infeção pelo novo coronavírus em quase dois meses, desde 20 de outubro.

Por regiões, o Norte tem mais 936 casos e 29 mortes esta segunda-feira, seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 777 casos e 32 mortes.

O número de recuperados no último dia é de 2.955 e há mais 2.711 pessoas em contactos de vigilância.





Governo "não hesitará" em agravar medidas no Natal



O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, afirmou nesta segunda-feira que, até ao final do ano, estarão disponíveis mais de 2.100 aparelhos de ventilação mecânica nos hospitais portugueses.



Quanto à evolução da pandemia, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde considera que está dentro do previsto.

“Temos, na última semana, uma curva decrescente, é bom que se diga, ainda que com uma incidência alta e com um número de óbitos alto. Era o que esperávamos em função do pico na semana de 20 de novembro – esperávamos que, passado duas/três semanas e até às cinco semanas, tivéssemos um aumento de pressão sobre os internamentos e também tivéssemos um pico de mortalidade. Portanto, está dentro daquilo que os nossos epidemiologistas e os nossos técnicos nos têm dito”, afirmou.

Se o cenário piorar, as medidas de contenção da pandemia poderão agravar-se, afirmou, sem adiantar se do Conselho de Ministros da próxima sexta-feira, dia 18, poderão sair mais restrições.

“O Governo tem tomado as medidas certas no tempo certo. Se houver necessidade de agravamento, obviamente, não hesitará, mas procurará equilibrar o controlo da pandemia e o bem-estar psicológico dos portugueses", sublinhou.





Covid-19 por regiões