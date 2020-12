Supremo Tribunal do Wisconsin rejeita última contestação eleitoral de Trump

O Supremo Tribunal do Wisconsin rejeitou esta segunda-feira a última queixa do Presidente dos EUA, Donald Trump, para tentar reverter a derrota para o democrata Joe Biden neste estado.

Uma hora antes de os delegados do Colégio Eleitoral do Wisconsin se reunirem para atribuírem os 10 votos a Joe Biden, o Supremo Tribunal deste estado encerrou as contestações legais rejeitando a última queixa de Trump, por uma decisão de quatro votos contra três.

O Presidente pretendia desqualificar 221 mil boletins de votos, nos condados de Dane e Milwaukee, onde o candidato republicano tinha pedido uma recontagem, depois de ter perdido por menos de 21.000 votos, uma margem de cerca de 0,6%.

O presidente do tribunal, Brian Hagedorn, disse que a candidatura de Trump não teria direito às suas pretensões, usando uma analogia desportiva.

“O pedido levantado pela candidatura (de Trump) surgiu depois da última jogada (…). A candidatura queria desafiar o livro de regras do jogo, adotado antes do início da temporada”, disse Hagedorn.