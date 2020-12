Reino Unido regista mais 232 mortes por Covid-19 e aumento rápido de infeções em Londres

As novas medidas proíbem o convívio entre agregados diferentes em espaços fechados e restaurantes e bares vão ser obrigados a fechar, exceto para venda para fora.

O anúncio significa que cerca de 10,5 milhões de pessoas vão ser afetadas pela subida do nível 2 para o nível 3 e mais elevado do sistema de restrições, que também partes de Essex e Hertfordshire, na periferia da capital.

Autoridades de saúde estão a investigar se esta no(...)

Matt Hancock disse que uma nova variante do SARS-CoV-2 foi recentemente identificada, que "pode estar associada à disseminação mais rápida no sul da Inglaterra".

Numa declaração no Parlamento, disse que a análise inicial indica que esta variante "está a crescer mais rápido do que as variantes existentes", mas não é mais mortal nem existem indícios de que seja resistente às vacinas contra o coronavírus.

No domingo tinham sido notificadas 144 mortes e 18.447 novos casos.

Atualmente, a média diária dos últimos sete dias é atualmente de 426 mortes e 18.815 infeções.

Desde o início da pandemia Covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 64.402 mortes de Covid-19 e 1,869,666 casos.