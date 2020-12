Google: "Apagão" mundial nas aplicações YouTube, Gmail e Drive

"Sabemos que muitos de vocês estão a ter problemas em aceder ao YouTube neste momento - a nossa equipa já tem conhecimento está a tratar do assunto", adiantou o popular serviço de vídeo na rede social Twitter.

O problema no universo Google, que afetou milhões de utilizadores, começou esta segunda-feira por volta do meio-dia (hora de Lisboa), confirma a Google, e durou cerca de uma hora.

Todas as aplicações Google, incluindo o YouTube, o Gmail e o Docs, sofreram esta segunda-feira um raro "apagão" generalizado em várias regiões do mundo, incluindo Portugal.

O site especializado Downdetector mostra mapas que comprovam que a anomalia foi registada em todo o mundo.

Os utilizadores de várias regiões do mundo, incluindo Portugal, enfrentaram problemas, por exemplo, para aceder ao Google Docs, Maps, utilizar o serviço de correio eletrónico Gmail ou o YouTube.



Pelas 12h45, alguns serviços já estavam a funcionar em Portugal, nomeadamente o Gmail e o Google Docs.

A causa do "apagão" mundial dos serviços da multinacional norte-americano não são conhecidos.

Na semana passada, as aplicações Instagram (no serviço de mensagens) e Messenger, propriedade do Facebook, também sofreram um "apagão" a nível mundial.