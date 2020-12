Estados Unidos ultrapassa os 300 mil mortos por Covid-19

Veja também:

Os Estados Unidos ultrapassaram esta segunda-feira os 300 mil mortos por Covid-19, de acordo com o registo da agência Reuters, confirmando o seu estatuto de país mais duramente atingido pela pandemia, em valores brutos.

A passagem da barreira dos 300 mil mortos coincide com o primeiro dia de vacinação naquele país, utilizando a vacina da Pfizer.

O início da inoculação foi apresentado como uma vitória e o renovar da esperança para um país que está a atravessar o pico de infeções desde que a pandemia começou. Ao longo das últimas semanas os EUA registaram mais de 3.000 mortos por dia em mais do que uma ocasião. Em menos de um mês morreram 50 mil pessoas.

Os estados com números mais elevados de infetados e de mortos nas últimas semanas são o Dacota do Sul e o Dacota do Norte, mas Nova Jérsia e Nova Iorque continuam a liderar em termos globais. Ao todo, nos Estados Unidos, houve 16 milhões de casos positivos.

Em termos regionais, os EUA estão a registar 2.5 vezes mais mortes, per capita, do que o vizinho Canadá.

A situação nos hospitais está já dramática, com muitos serviços de cuidados intensivos já repletos. O número de doentes com Covid-19 hospitalizados é agora de 108 mil, o mais alto desde que o primeiro caso foi registado em janeiro de 2020.