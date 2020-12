VW ID.3 – Bendita autonomia

Compacto, nem demasiado grande, nem demasiado pequeno. Moderno, sem ser futurista. Linhas depuradas com uma frente sorridente. Tire por si, as conclusões.

Os bancos são simples, tal como as cores utilizadas no interior. Que é espaçoso, surpreendentemente, tendo em conta os últimos automóveis eléctricos testados. A bagageira também surpreende pela capacidade, e não anda longe dos 400 litros.

O quadrante tem um desenho específico, e parece “deslocado” do tablier. Tal como o ecrã central, multifunções.

Quando nos sentamos ao volante de um ID3, podemos ter a sensação de que falta qualquer coisa. Sim, não será a alavanca das velocidades, cada vez mais substituída por botões. Mas onde estão. Estão junto ao quadrante, do lado direito, num botão multifunções, que encerra a marcha para diante e a marcha atrás.

Gosta de arrancar depressa num semáforo? E que tal fazer do zero aos cem em menos de 8 segundos? E que tal um carro eléctrico que tem uma velocidade máxima de 160 quilómetros por hora?

E se a isso somarmos 204 cavalos de potência, debitados por um motor ligado a uma bateria de 58 kWh, com autonomia de 420 quilómetros em circuito urbano ou 300 quilómetros em ciclo misto, talvez tenha uma resposta ao que pretende. É bom, mexe-se bem, e não tem de ser carregado dia sim, dia sim.

Mais: É confortável, estável, tem um bom angulo de viragem das rodas, e um pisar correcto na estrada.

O pior mesmo é o preço. O modelo testado, 1st edition, custa 45.687 euros com mais de 5700 euros em extras. Pode fazer a festa por menos, com uma bateria de menor capacidade, e poupa um pouco. O valor de entrada no ID.3 é de 38.652 Euros.

Atrevemo-nos a dizer, que não fosse o preço, este seria um Best seller.