Honda E Advance – Conduzir de forma futurista, com design retro.

Diria que neste caso este é o trunfo do Honda E. Começamos pelo tablier, ou melhor, pelos ecrãs no tablier que se estendem da esquerda à direita de todo o espaço à frente do condutor e do passageiro. No modelo testado, os espelhos retrovisores foram substituídos por camaras, que transmitem as imagens exteriores para dois pequenos ecrãs, um ao lado esquerdo do volante e outro no extremo direito.

O tablier incorpora uma espécie de prateleira a imitar madeira com os botões para o rádio numa posição deitada.

O espelho retrovisor interior apresenta uma superfície espelhada quando o carro está desligado, e transforma-se num ecrã ligado a uma camara traseira.

Os bancos são confortáveis, com algum apoio lateral, num tecido que parece flanela, que de resto, é igualmente aplicado nas forras das portas.

O banco traseiro é espaçoso para duas pessoas, mas o acesso não é o mais fácil.

Motor