Detido suspeito de assassinar atleta Ricardo Jaquité

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Torre da Marinha, confirmou que deteve, esta segunda-feira, o suspeito de ter assassinado o atleta Ricardo Jaquité, que morreu no último dia 2 de dezembro, numa rixa no bairro da Arrentela, no concelho do Seixal.

Na nota, a PJ explica que deteve um homem, de 24 anos, por sobre ele "recaírem fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado, detenção de arma proibida e omissão de auxílio".

"Os factos foram praticados no final da tarde do passado dia 2, na via pública, quando o presumível autor, na sequência de um episódio de desavenças com um seu ex-amigo, antigo atleta de triplo salto, acabou por esfaqueá-lo nas mãos, na cabeça e no tronco, provocando-lhe diversas hemorragias internas que vieram a provocar-lhe a morte", pode ainda ler-se.