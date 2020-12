Torreense bate o Amora e segue na Taça de Portugal

O Torreense recebeu e venceu, esta segunda-feira, por 1-0, o Amora e qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal.

No duelo entre duas equipas do Campeonato de Portugal, levou a melhor a equipa de Torres Vedras, com o único golo do jogo a ser marcado pelo avançado Filipe Andrade, aos 37 minutos de jogo.

O Torreense é o segundo clube do Campeonato de Portugal a qualificar-se para os oitavos, depois do Fafe ter eliminado o Fontinhas, e junta-se também ao Benfica, FC Porto, Santa Clara, Moreirense, Estoril, Rio Ave, Sporting e Académico de Viseu no lote das equipas já qualificadas.

Restam disputar-se os jogos Nacional-Leixões, Belenenses SAD-Espinho, União de Leiria-Gil Vicente, Marítimo-Salgueiros, Olímpico do Montijo-Sporting de Braga e Anadia-Estrela da Amadora.