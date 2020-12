Thiago Santana deixa Santa Clara para rumar ao Japão

Thiago Santana está de saída do Santa Clara para reforçar os japonenses do Shimizu S-Pulse, um negócio que permitirá um encaixe financeiro significativo para os cofres do clube açoriano.

O ponta de lança brasileiro de 27 anos é o segundo melhor marcador do campeonato, com sete golos em nove jogos - apenas superado pelos 10 de Pedro Gonçalves -, números que chamaram à atenção de vários clubes estrangeiros.

Santana está no Santa Clara desde 2017, quando os açorianos subiram à I Liga com grande contribuição do brasileiro, que apontou 17 golos no ano de subida. Na última temporada, apontou sete golos em 37 jogos, uma marca que estava prestes a bater nesta temporada.

O avançado já não foi convocado para o jogo de domingo contra o Vitória de Guimarães, para a Taça de Portugal. Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, remeteu comentários para a administração: "É uma questão que tem de ser colocada à administração. Brevemente terão informação sobre o Santana".

Em entrevista à Renascença no início da temporada, o treinador colocou Santana no lote de melhores avançados da Liga.

"Considero o Santana um dos cinco melhores avançados a atuar no futebol português. Se estiver bem, é muito importante para a equipa, como outros também são. Ele tem muito do que a equipa precisa: é um bom finalizador, bom jogo aéreo, seguro, percebe que o que a equipa precisa, joga para a equipa e tem trabalho defensivo", afirmou.

Thiago Santana deixa o Santa Clara com 35 golos apontados em 97 jogos realizados e com o registo de ser o melhor marcador da história do clube na I Liga, com 14 golos apontados.