Olímpico do Montijo quer ser tomba-gigantes contra o Braga

O presidente do Olímpico do Montijo, João Monteiro, reconhece, em Bola Branca, que a diferença de qualidade para o Sporting de Braga é grande, mas não esconde que o sonho de eliminar a equipa minhota está presente na equipa da margem sul.

"Temos esperança de eliminar o Sporting de Braga. São equipas de campeonatos diferentes e com objetivos diferentes, mas vamos fazer o possível para tentar ganhar o jogo perante umas das quatro melhores equipas portuguesas", afirma.

Depois de uma semana de trabalho que o líder do Olímpico cataloga de "normal", o foco dos jogadores está na Taça e no jogo com o Braga. João Monteiro acredita que o seu clube será, esta segunda-feira, tomba-gigantes.



"Estamos motivados, a preparação para o jogo correu bem e queremos ser tomba-gigantes e eliminar o Sporting de Braga. É o jogo da vida dos jogadores do Olímpico do Montijo", acrescentou.

Nesta entrevista, João Monteiro sublinha que a prioridade do clube montijense é o Campeonato de Portugal, tendo o objetivo de alcançar o apuramento para a Liga 3 que terá início na próxima temporada.

Nesta altura, o Olímpico do Montijo é 10.º classificado da série G do campeonato de Portugal. A partida com o Braga realiza-se na noite desta segunda-feira, às 20h15, no Estádio nacional, no Jamor.