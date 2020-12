Oficial. Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Boavista

O Boavista anunciou, em comunicado, que Jesualdo Ferreira é o novo treinador da equipa principal, tendo assinado contrato válido por uma temporada e meia, até junho de 2022, como a Renascença anunciou.

As duas partes estiveram vários dias em negociações e o acordo ficou fechado na sexta-feira. O treinador, de 74 anos, está de regresso ao futebol português, onde não treinava desde 2014, quando deixou o comando técnico do Sporting de Braga.

Jesualdo já treinou o Boavista no passado, durante o início da época 2006/07, mas acabou por não arrancar a temporada, substituíndo Co Adriaanse no FC Porto.

Ao longo da carreira, Jesualdo orientou clubes como Alverca, Benfica, Braga, Sporting, Málaga, Panathinaikos, Zamalek, Al-Sadd e Santos, o último projeto. O maior sucesso alcançado foi ao serviço do FC Porto, clube que representou durante quatro temporadas e onde venceu três títulos de campeão, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.



Jesualdo, que conta com 350 jogos orientados na I Liga e uma vasta experiência internacional, é o sucessor de Vasco Seabra no Boavista, que foi demitido depois de apenas uma vitória em nove jogos no campeonato, contra o Benfica, por 3-0.

Na equipa técnica chegam também os adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças, para além de Jorge Couto, Daniel Rosendo e Pedro Miranda, que já integravam a estrutura do Boavista. O treino desta segunde-feira será já orientado por Jesualdo.

O Boavista ocupa o 16.º posto do campeonato, com apenas oito pontos somados. A estreia de Jesualdo será a 20 de dezembro, no jogo da 10.ª jornada da I Liga, fora de portas, contra o Paços de Ferreira.