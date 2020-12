Mafra quer contrariar favoritismo do Sporting, "a melhor equipa do campeonato"

Filipe Cândido, treinador do Mafra, quer contrariar o favoritismo do Sporting, nos quartos de final da Taça da Liga, a equipa que considera ser a melhor da I Liga. O técnico destaca o trajeto positivo da sua equipa no campeonato e lança o jogo frente aos leões, na terça-feira, às 20h15.

"Temos vindo a tentar ter um trajeto positivo na nossa liga, a tentar jogar um futebol de qualidade, que gostem de nos ver jogar. Vamos tentar ao máximo desfrutar do jogo, tirar prazer daquilo que fazemos e tentar ser o mais fortes possível para tentar contrariar o favoritismo que o Sporting naturalmente tem", afirma.

O treinador do Mafra admite que não está tão atento à I Liga por estar "mergulhado no seu campeonato", mas reconhece que o Sporting é a melhor equipa a praticar futebol em Portugal.

"Estamos mergulhados no nosso campeonato e não temos vindo a acompanhar ao detalhe as equipas de outros campeonatos. Mas, daquilo que pudemos observar e analisar, não tenho dúvida de que o Sporting é, neste momento, a equipa que melhor está a jogar no nosso Campeonato. Os resultados nunca estão dissociados da qualidade de jogo, daí a posição que o Sporting ocupa neste momento", atira.

O técnico destaca as contratações no verão e o trabalho de Rúben Amorim: "Há grande mérito no que foi sendo feito até agora, principalmente a dinâmica, as ideias que têm. Alguns jogadores foram contratados de forma cirúrgica para aquilo que o treinador do Sporting quer para a equipa", diz.

O Sporting recebe o Mafra, em Alvalade, no jogo dos quartos de final da Taça da Liga, esta terça-feira, às 20h15, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.