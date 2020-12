Jesualdo Ferreira quer “devolver a confiança” ao Boavista

O novo treinador do Boavista acredita que vai conseguir “devolver a confiança” a jogadores e adeptos.

Jesualdo Ferreira não tem dúvidas: “Acredito que é possível – e vai ter de ser possível - avançar para melhores plataformas de rendimento”.

Em declarações nas redes sociais dos axadrezados, o técnico recorda a passagem anterior pelo Bessa – interrompida pelo convite do FC Porto – e lembra a forma como bem foi tratado no clube. “Tinha que vir, tinha que aceitar”, acrescentou.

"Os adeptos não se esquecem da minha saída do Boavista como eu não esqueci. Vim com contrato por dois anos, trabalhei sete semanas no clube, as coisas foram tratadas entre o FC Porto e o Boavista e saí. O que me sensibilizou durante o tempo que aqui estive, as pessoas, o estádio, a forma como fui tratado, deixaram sempre em mim um rastro de gratidão. Por isso, houve uma parte de mim, que está cá dentro, que disse que tinha de vir e aceitar", disse.



Jesualdo Ferreira, que assinou por época e meia, diz que o projeto que lhe foi apresentado tem pernas para andar.

“As pessoas que reuniram comigo é que me convenceram que valia a pena voltar a um clube onde já estive com a perspetiva de um projeto interessante. A forma como as questões me foram postas, motivaram-me ainda mais”, referiu.

Segundo Jesualdo, “a proposta é de poder devolver ao Boavista aquilo que é o seu futuro. O clube tem perspetivas boas em relação ao que pode fazer”.