Vasco da Gama de Sá Pinto evita derrota nos descontos

O Vasco da Gama, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, empatou o dérbi do Rio de Janeiro contra o Fluminense, a um golo.

Wellington Silva abriu o marcador para o "Flu" logo aos 9 minutos de jogo, um resultado que se manteve até praticamente ao fim, quando Cano empatou para o Vasco, aos 92 minutos de jogo.

O Vasco continua em zona de descida, no 17º lugar com 25 pontos, a três do Bahia, enquanto que o Flu está no sétimo posto. A formação orientada por Sá Pinto não vence no campeonato desde 14 de novembro e segue numa série de cinco jogos sem ganhar.

A pressão tem aumentado para que Sá Pinto deixe o clube, com uma das claques a ter invadido o centro de treinos na última semana a exigir a vitória contra o Fluminense.