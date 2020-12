Thiago Mendes pede desculpa por entrada sobre Neymar. "Erros acontecem"

Thiago Mendes, médio defensivo do Lyon, pediu desculpa a Neymar num vídeo publicado nas redes sociais pela dura entrada que lesionou o compatriota, que saiu do relvado em lágrimas.

"Estou a gravar este vídeo para pedir desculpa ao Neymar, espero que ele esteja bem. Não tinha intenção de o magoar. Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Espero que nada de grave tenha acontecido e que ele possa recuperar rapidamente e trazer mais alegrias aos adeptos", afirmou.

Neymar teve de sair de maca do relvado, depois de ter ficado com o pé preso devido à dura entrada de Thiago Mendes, que foi expulso após intervenção do videoárbitro.

O avançado do Paris Saint-Germain saiu em lágrimas da partida, antevendo uma grave lesão. Thomas Tuchel, técnico dos parisienses, não soube adianta mais detalhes sobre o brasileiro: "Não há o que dizer. Ele está com os fisioterapeutas, temos que esperar pelos exames".

O PSG acabou por perder o jogo, em casa, contra o Lyon, por 1-0, resultado que coloca o campeão francês em título no terceiro lugar, à condição, pois pode ainda ser ultrapassado pelo Marselha.