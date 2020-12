Pedro Santos: "Ter testado positivo na semana mais importante da minha carreira foi uma desilusão"

A conquista da Liga norte-americana de futebol (MLS) pelo Columbus Crew animou o confinamento de Pedro Santos, ausente da final de sábado em função de um teste com resultado positivo para o novo coronavírus.

"Face ao momento difícil que passamos, fiz tudo durante o ano para me proteger e estar disponível. Ter testado positivo na semana mais importante da minha carreira foi uma desilusão muito grande, mas o mais importante está feito. A equipa esteve fantástica, os meus colegas jogaram muito bem e vencemos todos juntos", contou à Lusa o avançado.

O Columbus Crew destronou o Seattle Sounders (3-0), que procurava o "bicampeonato", com dois golos do argentino Lucas Zelarayán e outro do haitiano Derrick Etienne, repetindo o título de 2008, cinco anos após a final perdida frente ao Portland Timbers.

"Foi frustrante ter ficado de fora e festejado à distância. Queria estar no campo a ajudar a equipa, mas não podia fazer nada e apenas tinha de esperar que os meus companheiros fizessem o trabalho deles. Estive bastante nervoso e ansioso, mas correu tudo bem. Atingi um objetivo que já procurava há alguns anos e estou bastante feliz", enalteceu.

Pedro Santos, de 32 anos, entrou em confinamento a 7 de dezembro, mal recebeu o teste com resultado positivo para o novo coronavírus, efetuado no dia anterior, após a vitória sobre o New England Revolution (1-0), na final do "play-off" da conferência Oeste.